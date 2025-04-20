Минобороны РФ: ВСУ сорвали Пасхальное перемирие, осуществив 900 атак дронами и сбросов боеприпасов

По последним подсчетам позиции ВС РФ были обстреляны 444 раза из арторудий. Минобороны России выпустило в Telegram-канале пресс-релиз относительно «соблюдения» Пасхального перемирия, которое было объявлено российским лидером Владимиром Путиным накануне.
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