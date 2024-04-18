Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    дебилы на последней стадии идиотизма...Минторг США ужест...
  • Вениамин
    Два???? вы смеётесь? там его не коснись сплошной минус, если хотите надёжный кроссовер за адекватные деньги, надо бра...Названы два минус...
  • Вениамин
    был не красавец, а теперь вообще урод какой то, ниссану поа взять уроку по дизайну у ребят из сузуки, вот кто добился...Nissan выпускает ...

В Евросоюзе начал работать аналог магазина приложений App Store - AltStore PAL

В Евросоюзе начал работать аналог магазина приложений App Store - AltStore PAL

Магазин сторонних приложений для iOS AltStore PAL начал работать официально в Европейском Союзе. Для того чтобы воспользоваться его услугами, необходимо приобрести годовую подписку за 1,50 евро плюс 0,5 евро налога, который идет на покрытие сбора Apple Core Technology Fee (CTF) за установку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх