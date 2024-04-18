В Евросоюзе начал работать аналог магазина приложений App Store - AltStore PAL

Магазин сторонних приложений для iOS AltStore PAL начал работать официально в Европейском Союзе. Для того чтобы воспользоваться его услугами, необходимо приобрести годовую подписку за 1,50 евро плюс 0,5 евро налога, который идет на покрытие сбора Apple Core Technology Fee (CTF) за установку.