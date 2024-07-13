В Ираке призвали Египет и Саудовскую Аравию инвестировать в туризм и жилье

Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани обратился к компаниям Египта и Саудовской Аравии с призывом инвестировать в туристические курорты, отели и развлекательные заведения, подчеркнув разнообразие туристических направлений Ирака, 13 июля сообщает Shafaq News.
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