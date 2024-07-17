«Цены упадут на 40%»: в Госдуме предсказали изменения на рынке недвижимости

Цены на недвижимость в России во второй половине 2024 года могут упасть на 40%. Такой прогноз дал председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на издание «Парламентская газета».
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