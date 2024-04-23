Отзывать персональные данные можно будет в один клик. Сейчас процедура чересчур сложна

Компании, обрабатывающие персональные данные, хотят обязать предусмотреть возможность для пользователей отзывать свои данные в электронном форматеКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на внесенный в Госдуму депутатами от ЛДПР законопроект, операторов персональных данных предлагается обязать предусматривать возможность отзыва данных граждан в электронной форме.