В Орле наградили волонтёров

В Орле 27 сентября чествовали орловцев за достижения в добровольческой деятельности. Награды им вручили председатель облсовета — секретарь ОРО ВПП «ЕР» Леонид Музалевский и его первый заместитель — руководитель фракции «ЕР» в региональном парламенте Михаил Вдовин.
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