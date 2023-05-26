Военное обозрение

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Американцы охотятся за секретами «Циркона» даже на дне Баренцева моря

Американцы охотятся за секретами «Циркона» даже на дне Баренцева моря

Американцы, извлекая со дна Южно-Китайского моря обломки F-35, доказали, что способны находить и поднимать на поверхность даже очень мелкие объекты, если им удастся сузить район поиска.

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