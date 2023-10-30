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Суд вынес приговор террористу ИГ по делу о подготовке взрыва на Лубянке

Суд вынес приговор террористу ИГ по делу о подготовке взрыва на Лубянке

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы Мероба Хаитова — фигуранта дела в отношении террористов «Исламского государства»*, которые планировали взорвать здание ФСБ на Лубянке в 2022 году.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Какой недемократичный суд: хотел себя подорвать - ну дать ему взрывчатку и пусть он подорвётся в каком-нибудь карьере.
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2 д.
Александр Лагуткин
Если будет сомневаться, то помочь ему в этом святом деле.
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2 д.

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