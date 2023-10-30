Суд вынес приговор террористу ИГ по делу о подготовке взрыва на Лубянке

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы Мероба Хаитова — фигуранта дела в отношении террористов «Исламского государства»*, которые планировали взорвать здание ФСБ на Лубянке в 2022 году.
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