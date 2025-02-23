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«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним»

«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним»

Более десяти лет фотограф Хамид Сардар-Афхами жил в Непале, где исследовал Тибет и Гималаи. Затем он решил отправиться в отдаленные уголки Монголии, чтобы познакомиться с жизнью кочевых племен и их уникальным образом жизни.

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