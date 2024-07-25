Гражданина Китая задержали в Шереметьево за контрабанду драгоценностей на 5 млн

Пресс-служба ФТС РФ Гражданина Китая задержали таможенники в аэропорту Шереметьево при попытке провезти ювелирные изделия с драгоценными камнями стоимостью более пяти млн рублей, сообщили в пресс-службе ФТС России.
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