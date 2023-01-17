Кабмин ФРГ: Шольц и Байден согласились, что помощь Украине нужно согласовывать

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц провел во вторник, 17 января, телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в рамках которого обсуждалась ситуация на Украине.