Чемпионат Европы (жен). Болгария сыграет с Италией, Азербайджан против Германии, другие матчи

Турнир проходит в Италии, Бельгии, Германии и Эстонии. Чемпионат Европы по волейболу Женщины Групповой этап Группа А Гент, Бельгия Украина – Венгрия – 18.
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