В Смоленской области скончался ветеран ВОВ Александр Новиков

Он был последним проживающим в своём районе Смоленской области участником Великой Отечественной войны Скончался последний ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в Дорогобужском районе, Александр Новиков.
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