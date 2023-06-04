Журнал «Профиль»

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Глава Минобороны Австралии назвал конфликт на Украине возможным предвестием переустройства мира

Глава Минобороны Австралии назвал конфликт на Украине возможным предвестием переустройства мира

Конфликт на Украине является либо "последним спазмом имперского прошлого Европы", либо предвестием грядущего переустройства мира.

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