Ростех ввел в эксплуатацию ТЭС «Ударная» на Кубани Дочерняя компания Госкорпорации Ростех «Технопромэкспорт» завершила строительство ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае.
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Ростех ввел в эксплуатацию ТЭС «Ударная» на Кубани Дочерняя компания Госкорпорации Ростех «Технопромэкспорт» завершила строительство ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае.
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