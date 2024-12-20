Неадекват усиливался...

АТ

Александр Терехов

Какой бы бардак не творился у наглосаксов, амерзотов, и прочей гейропии - нагадят они еще очень и очень много и обсуждать - когда наконец то они обессилят - глупость неимоверная. Эта вся шобла уже доказала что "им нужна одна победа и за ценой они не постоят". Так что лучше бы нам здесь, у себя дома навести порядок, самый элементарный - это будет куда эффективней чем слюнявить темы "А вот у них...."