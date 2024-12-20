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Неадекват усиливался...

Неадекват усиливался...

Меня так умиляют эти очередные рассказы в западной прессе. Два года назад они говорили «Мы задавим Россию санкциями, она останется без денег, развалится и сдастся».

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Комментарии
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АТ
Александр Терехов
Какой бы бардак не творился у наглосаксов, амерзотов, и прочей гейропии - нагадят они еще очень и очень много и обсуждать - когда наконец то они обессилят - глупость неимоверная. Эта вся шобла уже доказала что &quot;им нужна одна победа и за ценой они не постоят&quot;. Так что лучше бы нам здесь, у себя дома навести порядок, самый элементарный - это будет куда эффективней чем слюнявить темы &quot;А вот у них....&quot;
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Игорь Спиридонов
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ИК
Иосиф Калинин
А почему автор считает, что уход Путина означает развал России?
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