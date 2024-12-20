Меня так умиляют эти очередные рассказы в западной прессе. Два года назад они говорили «Мы задавим Россию санкциями, она останется без денег, развалится и сдастся».
Неадекват усиливался...
Комментарии
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АТ
Александр Терехов
Какой бы бардак не творился у наглосаксов, амерзотов, и прочей гейропии - нагадят они еще очень и очень много и обсуждать - когда наконец то они обессилят - глупость неимоверная. Эта вся шобла уже доказала что "им нужна одна победа и за ценой они не постоят". Так что лучше бы нам здесь, у себя дома навести порядок, самый элементарный - это будет куда эффективней чем слюнявить темы "А вот у них...."
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14 час.
Игорь Спиридонов
А у нас Пенсионный фонд хоть раз проходил какую-нибудь проверку?
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11 час.
ИК
Иосиф Калинин
А почему автор считает, что уход Путина означает развал России?
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1 час.
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