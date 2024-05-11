Колорадо – Даллас: прогноз на третий матч 12 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 6,5 Счет в серии 1 – 1 (4 : 3 ОТ, 3 : 5) ➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ «Даллас Старз» уверенно начали первый матч, вели со счетом 3 : 0, но в итоге уступили в овертайме.