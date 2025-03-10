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Чёткая угроза для России: Такого не было 29 лет - полмиллиона мигрантов "осели" в ожидании

Чёткая угроза для России: Такого не было 29 лет - полмиллиона мигрантов "осели" в ожидании

Чёткая угроза для России - пора говорить прямо, чтобы ответить на неудобный вопрос: кто и как сможет остановить потенциальный бунт экстремистов в разных регионах России? И хотя ситуация кажется спокойной, статистика показывает, что такого большого прироста "гостей" не было 29 лет.

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