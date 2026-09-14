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Мурашко: более 3,5 тысяч трансплантаций органов ежегодно выполняют в России

Мурашко: более 3,5 тысяч трансплантаций органов ежегодно выполняют в России

Более 3,5 тыс. трансплантаций жизненно важных органов ежегодно выполняют в России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

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