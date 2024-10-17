Защита экс-главы барнаульского "Жилфонда" Авдюхиной не будет оспаривать арест в СИЗО

Адвокат хочет сконцентрироваться на рассмотрении дела по существу, которое уже началось в суде Защита экс-главы барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной не будет обжаловать ее меру пресечения в виде заключения в СИЗО.
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