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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Степанов о Гусеве и «Динамо»: «Мосты уже сожжены на 100%, думаю. Никита – большой мастер, ему надо найти другую команду и продолжить играть в хоккей»

Главный тренер «Барса» Александр Степанов высказался о ситуации вокруг нападающего Никиты Гусева .

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