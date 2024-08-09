Трамп обходит Харрис в опросах: новые данные из США

МОСКВА, 9 августа, ФедералПресс. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опередил свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис как в общенациональном опросе, так и в исследовании, проведенном в ключевом колеблющемся штате Джорджия.
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