Нетаньяху положительно оценил возможность продления паузы в Газе

ABIR SULTAN POOL/Pool via REUTERS Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом заявил, что положительно оценивает возможность продления четырехдневной гуманитарной паузы в секторе Газа.
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