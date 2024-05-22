Красавица и чудовище : Образ Медузы Горгоны сквозь века

﻿﻿"Это вечно поразительный взгляд Медузы Горгоны Как только ты посмотришь в эти глаза, ты не сможешь вернуться назад И когда я сделаю последний вздох Если ты умрешь сто раз, Вы вдруг заметили камень Даже Персей не сможет тебе помочь" Представленное выше стихотворение — произведение современной поэтессы Елены Красни, опубликованное чуть больше года назад.