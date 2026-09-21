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УЦСБ внедрил PT Application Firewall PRO для защиты корпоративных веб-ресурсов

УЦСБ внедрил PT Application Firewall PRO для защиты корпоративных веб-ресурсов

Приоритетное внимание уделено сайтам, где обрабатываются персональные данные, включая основной портал компании, через который заказчики направляют заявки и свои контакты, а также карьерный сайт, где соискатели размещают резюме.

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