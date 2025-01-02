Возвращение железного Феликса

АЩ

Алексей Щербаков

ЩАП Эти либерасты не только свалили памятник Ф.Э.Дзержинскому, они свалили и всю страну, ввергнув в пучину несчастий миллионы трудящихся, которые, приходя на работу, вдруг обнаруживали, что с предприятия уже вывезли всё оборудование, а сам завод был продан за бесценок какому-нибудь жулику или бандиту. Так называемыми "эффективными менеджерами" были разрушены, распроданы тысячи предприятий, а их работники были безжалостно выброшены на улицу. Вот кого надо сейчас привлекать к уголовной ответственности, а памятник ФЭ. Дзержинскому надо поставить на место!!!