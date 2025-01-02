Театр абсурда
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Театр абсурда

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Возвращение железного Феликса

Возвращение железного Феликса

"Я всей душой стремлюсь к тому, чтобы не было на свете несправедливости, преступлений, пьянства, разврата, излишеств, чрезмерной роскоши, публичных домов, в которых люди продают своё тело или душу, или и то и другое вместе; чтобы не было угнетения, братоубийственных войн, национальной вражды.

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Комментарии
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АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП                                                                                                                        Эти либерасты не только свалили памятник Ф.Э.Дзержинскому, они свалили и всю страну, ввергнув в пучину несчастий миллионы трудящихся, которые, приходя на работу, вдруг обнаруживали, что с предприятия уже вывезли всё оборудование, а сам завод был продан за бесценок какому-нибудь жулику или бандиту. Так называемыми &quot;эффективными менеджерами&quot; были разрушены, распроданы тысячи предприятий, а их работники были безжалостно выброшены на улицу. Вот кого надо сейчас привлекать к уголовной ответственности, а памятник ФЭ. Дзержинскому надо поставить на место!!!
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