"Я всей душой стремлюсь к тому, чтобы не было на свете несправедливости, преступлений, пьянства, разврата, излишеств, чрезмерной роскоши, публичных домов, в которых люди продают своё тело или душу, или и то и другое вместе; чтобы не было угнетения, братоубийственных войн, национальной вражды.
Возвращение железного Феликса
Комментарии
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АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП Эти либерасты не только свалили памятник Ф.Э.Дзержинскому, они свалили и всю страну, ввергнув в пучину несчастий миллионы трудящихся, которые, приходя на работу, вдруг обнаруживали, что с предприятия уже вывезли всё оборудование, а сам завод был продан за бесценок какому-нибудь жулику или бандиту. Так называемыми "эффективными менеджерами" были разрушены, распроданы тысячи предприятий, а их работники были безжалостно выброшены на улицу. Вот кого надо сейчас привлекать к уголовной ответственности, а памятник ФЭ. Дзержинскому надо поставить на место!!!
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