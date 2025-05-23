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Конец "эстрадной мафии". Концерты отменяются, убытки колоссальные. А нужны ведь вот такие песни

Конец "эстрадной мафии". Концерты отменяются, убытки колоссальные. А нужны ведь вот такие песни

Неужели свершилось? Неужели та самая, давно закостеневшая эстрадная «верхушка», наконец-то начала терять почву под ногами? Кажется, зрители, которым годами навязывали одно и то же — одни и те же лица, глянцевый фальшивый блеск, вылизанный пафос — наконец-то начали говорить своё твёрдое "хватит".

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Комментарии
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спивак виктор
-
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12 час.
св
спивак виктор
у меня вопрос,нахрена крутят шоу с новыми шикарными и прекрасными голосами и не видно их развития выступлений?а эти уж достали особенно жаба переросток филя во всех шоу рыло всунет!и когда про их доходы пишут народ оху....т а сие эстрадное отребье пусть поют между собой!
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12 час.
АС
Александр Сысоев
👍
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9 час.
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