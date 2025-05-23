Конец "эстрадной мафии". Концерты отменяются, убытки колоссальные. А нужны ведь вот такие песни

св

спивак виктор

у меня вопрос,нахрена крутят шоу с новыми шикарными и прекрасными голосами и не видно их развития выступлений?а эти уж достали особенно жаба переросток филя во всех шоу рыло всунет!и когда про их доходы пишут народ оху....т а сие эстрадное отребье пусть поют между собой!