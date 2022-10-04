Жена Дмитрия Диброва раскрыла свой вес

Жена российского телеведущего Дмитрия Диброва раскрыла подписчикам свой вес. 33-летняя Полина Диброва не скрывает, что активно приводит себя в форму — соблюдает диету, занимается спортом и делает разные аппаратные процедуры для коррекции фигуры.