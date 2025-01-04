На каких таможенных пунктах наблюдается интенсивное движение

На контрольно-пропускных пунктах "Леушены", "Скулены" и "Крива" наблюдается интенсивное движение. В настоящее время там фиксируется большое количество путешественников и транспортных средств на выезде из Молдовы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии