В Германии планируют ограничить въезд семей беженцев

Законопроект, запрещающий беженцам, которые не имеют правового статуса, подавать запрос на воссоединение с семьей, рассматривается в Германии, заявил министр внутренних дел страны Александр Добриндт 25 мая, сообщает газета Bild.
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