FDA одобрило систему искусственной поджелудочной железы

Искусственная поджелудочная железа, разработанная исследователями из Кембриджского университета (University of Cambridge), получила одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для использования пациентами с диабетом 1 типа в возрасте 2 лет и старше, в том числе во время беременности.