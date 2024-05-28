FDA одобрило систему искусственной поджелудочной железы

Искусственная поджелудочная железа, разработанная исследователями из Кембриджского университета (University of Cambridge), получила одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для использования пациентами с диабетом 1 типа в возрасте 2 лет и старше, в том числе во время беременности.
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