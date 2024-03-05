Зелёное карри с курицей, лемонграссом и кинзой с рисом жасмин

Ингредиенты: Соус Рыбный — 20 гр Сок лайма восстановленный — 10 гр Кукуруза замороженная — 50 гр Лемонграсс — 15 гр Фасоль зеленая стручковая замороженная — 50 гр Молоко кокосовое — 150 гр Паста Карри зелёная — 3 гр Рис жасминовый — 200 гр Курица грудка брусок — 360 гр Набор зелени: Кинза 5 гр […].
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