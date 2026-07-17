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Аргументы и Факты

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Захарова сравнила поведение Киева на переговорах с «цирком на колесах»

Захарова сравнила поведение Киева на переговорах с «цирком на колесах»

Захарова сравнила поведение Киева на переговорах с «цирком на колесах» Представители киевского режима, в том числе Владимир Зеленский, превратили в «цирк на колесах» переговоры, которые велись с Россией в Стамбуле летом 2025 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеэфире.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Блин, не статья, а какой-то цирк на колёсах. Что, у автора в алфавите совсем слов не хватает, если как попугай повторяет одно и то же?
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