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Осенью в небо поднимется прототип первого индийского аэротакси — дешёвые по...

Осенью в небо поднимется прототип первого индийского аэротакси — дешёвые по...

Осенью в небо поднимется прототип первого индийского аэротакси — дешёвые полёты в стеснённых условияхПрофессор факультета аэрокосмической инженерии Индийского технологического института в Мадрасе (IIT-Madras) сообщил, что создаваемое его компанией ePlane первое индийское аэротакси — модель e200 — поднимется в небо в октябре или ноябре 2024 года.

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