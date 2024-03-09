Осенью в небо поднимется прототип первого индийского аэротакси — дешёвые по...

Осенью в небо поднимется прототип первого индийского аэротакси — дешёвые полёты в стеснённых условияхПрофессор факультета аэрокосмической инженерии Индийского технологического института в Мадрасе (IIT-Madras) сообщил, что создаваемое его компанией ePlane первое индийское аэротакси — модель e200 — поднимется в небо в октябре или ноябре 2024 года.
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