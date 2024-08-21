"За гранью безумия": в США забили тревогу из-за одной фразы Путина

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина на встрече в Беслане говорит о том, что он воспринимает ВСУ как террористов после атаки на Курскую область, выразил мнение отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.