В Конгрессе США предложили заблокировать законопроект о санкциях против России

В Конгрессе США возникли разногласия по поводу законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. Представители коалиции новых демократов Брэд Шнайдер и Дон Бейер выступили с необычным предложением — заблокировать документ.
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