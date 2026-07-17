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В Конгрессе США предложили заблокировать законопроект о санкциях против России

В Конгрессе США предложили заблокировать законопроект о санкциях против России

В Конгрессе США возникли разногласия по поводу законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. Представители коалиции новых демократов Брэд Шнайдер и Дон Бейер выступили с необычным предложением — заблокировать документ.

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