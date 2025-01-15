Полиция Южной Кореи впервые в истории арестовала действующего президента

Неудачный шаг президента по краткосрочному введению военного положения, который ошеломил страну и ее союзников, обрушился на фондовые рынки и спровоцировал самый серьезный конституционный кризис в стране за последние десятилетия, находит свое логическое завершение.
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