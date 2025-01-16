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Гави об Араухо и «Барсе»: «Он останется, всегда верил в это. В прессе появляется много лжи»

Ранее сообщалось, что защитник хочет покинуть клуб. Его связывали с переходом в «Ювентус», однако «Барселона» рассматривала возможность заблокировать трансфер в связи с травмой Иньиго Мартинеса.

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