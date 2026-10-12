В Киеве назвали способ сорвать программу РФ по модернизации ракет «Кинжал»

Россия в настоящее время разрабатывает новую модификацию ракеты «Кинжал» с осколочно-фугасной боевой частью.
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