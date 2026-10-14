Многие респираторные болезни, в том числе опасная для жизни хроническая обструктивная болезнь легких, развиваются незаметно, и человек годами привыкает к снижению объема легких.
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