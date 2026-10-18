Городское пространство Севастополя обрело новые яркие акценты. На проспекте Генерала Острякова оформили оригинальные клумбы, созданные по творческим эскизам юных победителей конкурса «Рисуй цветами».
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