Генменеджер «Амура»: «Придерживаемся плана выиграть Кубок Гагарина в 2026 году. Идем поступательными шагами»

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В плей-офф клуб проиграл «Металлургу» (2-4 в серии). «Хочу сказать слова благодарности нашему губернатору и председателю попечительского совета клуба Михаила Дегтяреву, а также первому вице-губернатору, президенту клуба Александру Никитину.