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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • Михаил Мамонов
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  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
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Генменеджер «Амура»: «Придерживаемся плана выиграть Кубок Гагарина в 2026 году. Идем поступательными шагами»

В плей-офф клуб проиграл «Металлургу» (2-4 в серии). «Хочу сказать слова благодарности нашему губернатору и председателю попечительского совета клуба Михаила Дегтяреву, а также первому вице-губернатору, президенту клуба Александру Никитину.

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