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Третьяк о смерти Березина: «Большая потеря для всего российского хоккея. В трудные 90‑е, когда многие отказывались, Сергей всегда по первому зову приезжал на ЧМ»

Бывший нападающий сборной России умер в возрасте 52 лет. «Это очень большая потеря для всего российского хоккея.

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