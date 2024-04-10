Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

Какая скорость домашнего интернета нужна вам на самом деле.

Какая скорость домашнего интернета нужна вам на самом деле.

Что нужно знать перед выбором тарифа? В чём измеряется скорость интернета Скорость интернета измеряется в мегабитах в секунду (МБит/с), есть похожая единица измерения - мегабайт в секунду (МБ/с), которая используется чаще всего при передаче файлов.

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