Владимир Тодоров признан лучшим медиаменеджером за развитие СМИ Rambler&Co

Главный редактор "Ленты.ру" и директор по развитию медиа Rambler&Co Владимир Тодоров получил премию в области медиабизнеса "Медиаменеджер России" в номинации "Директор по развитию", сообщает пресс-служба медиахолдинга Rambler&Co.
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