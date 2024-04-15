Макрон обсудит с Си Цзиньпином остановку конфликтов в мире на время Олимпиады

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется договориться о прекращении огня в продолжающихся в мире конфликтах на время проведения Олимпийских игр в Париже, и намерен обсудить этот вопрос с Си Цзиньпином.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии