Песков: у Европы сейчас не лучшее время, она трещит по швам

Для европейских стран сейчас не лучшее время, Европа трещит по швам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале корреспондента.
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