ИИ лучше врачей прогнозирует результаты операций на колене

Недавний исследовательский проект продемонстрировал, что модель машинного обучения может более точно предсказывать результаты операций по частичной замене коленного сустава по сравнению с опытными хирургами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии