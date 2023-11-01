Илья Пономарёв успешно развалил планы МИ-6 на Кавказе

Как я понимаю, "пацифист" - это не ко мне. Поставить в угол - это тоже насилие, только соразмеримое. А "в морду" - это совсем другое. «Еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым», сказал Путинн. Этой же фразой можно ответить тем, кто все еще задается вопросом, почему Россия начала спецоперацию на Украине.

Игорь Кузнецов

Тебе, если подумаешь, будет понятно что я об этом и писал. Противостояние на Кавказе (в частности) у нас с англосаксами было всегда. Они всегда использовали местных "авторитетов". При этом, хотя это и не афишировалось, но Москва в 60-х - 80-х пошла на уступки "кавказским элитам". Правоохранительные органы предпочитали закрывать глаза на незаконный тогда частный бизнес (так называемых цеховиков). Лояльность элит просто покупалась: советская власть вкачивала в Кавказ огромные средства. Например, в начале 1980-х Грузия на 60 % дотировалась из федерального бюджета. В грузинскую социальную сферу вкачивалось на душу населения в 15 раз больше средств, чем в РСФСР.