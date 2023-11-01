Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Илья Пономарёв успешно развалил планы МИ-6 на Кавказе

Илья Пономарёв успешно развалил планы МИ-6 на Кавказе

Сегодня, когда схлынули эмоции, можно трезво оценить произошедшее в аэропорту Махачкалы в ночь с 29 на 30 октября.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
😁
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20 час.
Игорь Кузнецов
Как я понимаю, &quot;пацифист&quot; - это не ко мне. Поставить в угол - это тоже насилие, только соразмеримое. А &quot;в морду&quot; - это совсем другое. «Еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым», сказал Путинн. Этой же фразой можно ответить тем, кто все еще задается вопросом, почему Россия начала спецоперацию на Украине.
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20 час.
Игорь Кузнецов
Тебе, если подумаешь, будет понятно что я об этом и писал. Противостояние на Кавказе (в частности) у нас с англосаксами было всегда. Они всегда использовали местных &quot;авторитетов&quot;. При этом, хотя это и не афишировалось, но Москва в 60-х - 80-х  пошла на уступки &quot;кавказским элитам&quot;. Правоохранительные органы предпочитали закрывать глаза на незаконный тогда частный бизнес (так называемых цеховиков). Лояльность элит просто покупалась: советская власть вкачивала в Кавказ огромные средства. Например, в начале 1980-х Грузия на 60 % дотировалась из федерального бюджета. В грузинскую социальную сферу вкачивалось на душу населения в 15 раз больше средств, чем в РСФСР.
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20 час.

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