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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Свищев: «Плющенко оказывает очень негативное влияние, отправляя сына в Азербайджан. Примера патриотизма – ноль. Он должен объясниться с обществом, в его силах все изменить»

Зампредседателя комитета Госдумы по спорту  Дмитрий Свищев  призвал двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко  высказаться о переходе своего сына в сборную Азербайджана.

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